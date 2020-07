Le ministère de la Culture et la FNM approfondissent leur partenariat

mercredi, 1 juillet, 2020 à 18:27

Rabat – Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et la Fondation nationale des musées (FNM) ont signé, mercredi à Rabat, trois conventions de coopération visant à approfondir leur partenariat.

La signature de ces conventions de coopération vise l’approfondissement du partenariat entre les deux parties dans trois domaines, à savoir le prêt d’une centaine d’œuvres d’artistes marocains issues de la collection non exposée du Département de la Culture, dans la perspective de les partager avec un large public par le biais de différentes expositions qui seront programmées dans les musées du Royaume et à l’international, indique un communiqué du ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports.

Il s’agit également de la contribution solidaire à hauteur de 2 millions de dirhams au programme d’acquisition d’œuvres d’artistes professionnels marocains résidant au Maroc afin d’enrichir les collections de la FNM et de participer à l’atténuation des conséquences négatives de la crise sur les artistes, ainsi que la participation à la digitalisation des collections de la FNM par la mise à sa disposition du scanner très haute définition de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM). Cette troisième convention a été signée avec le Directeur de la BRNM.

Ce partenariat à dimensions multiples vise notamment, dans la phase présente, à mettre en partage les richesses culturelles du Royaume afin de les restituer au public, aussi bien à travers les musées qu’au moyen des expositions à distance, selon la même source.

La cérémonie de signature de ces trois conventions a été présidée par le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous et le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi.