Le ministère de la Culture publie vingt ans de discours et de messages Royaux

samedi, 3 août, 2019 à 16:07

Rabat – Le ministère de la Culture et de la Communication -département de la Culture- a annoncé samedi la publication de 10 tomes contenant vingt ans de discours et messages Royaux en langues arabe et française, couvrant la période allant de juillet 1999 jusqu’à mai 2019, et ce en célébration du 20ème anniversaire de l’intronisation de SM le Roi.

Cette initiative du département de la Culture, visant à recueillir les discours et messages de SM le Roi tout au long de deux décennies, permettra aux chercheurs, étudiants, aux élus et à l’administration de puiser et de s’inspirer des idées clairvoyantes et visionnaires du Souverain, a indiqué le ministère dans un communiqué.

La publication constituera une référence principale pour connaître l’esprit et la philosophie des discours et messages Royaux dans les domaines politique, diplomatique, économique et social, ainsi que pour s’informer des évènements nationaux et internationaux concernés par ces discours, souligne le communiqué.

Ces discours et messages ont été classés selon un ordre chronologique conforme au calendrier hégirien et grégorien pour faciliter l’accès au contenu, a précisé la même source, ajoutant que les sujets, le cadre spatio-temporel, ainsi que les interlocuteurs, qu’ils soient des personnes physiques ou morales, des individus, des groupes ou des instances, ont été mentionnés.