Ministère de la culture: signature de six conventions de partenariat pour le développement du théâtre marocain

mardi, 15 mai, 2018 à 12:54

Rabat – Le ministère de la Culture et de la communication –secteur de la culture- a signé, lundi à Rabat, six conventions de partenariat avec nombre d’acteurs visant à développer et à soutenir le théâtre marocain.