Le ministère de la Justice prend part à la 27-ème édition du SIEL

jeudi, 2 juin, 2022 à 15:20

Rabat – Le ministère de la Justice participe au Salon International de l’Édition et du Livre (SIEL), dont la 27ème édition se tient du 2 au 12 juin à Rabat, avec un programme scientifique axé sur “la digitalisation comme pilier du système judiciaire”.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué avoir mis en place à cette occasion un programme riche, qui constituera l’opportunité pour les différents acteurs de la justice, les associations de la société civile et les étudiants-chercheurs, de s’informer sur les missions du ministère en termes de législation et de digitalisation, ainsi que ses programmes, projets et activités.

Selon la même source, le stand du ministère sera inauguré vendredi avec le lancement officiel du portail “Justice 2” et du site électronique du ministère, suivie d’un exposé sur “la transformation numérique: une politique systématique pour des services de qualité” et d’un autre sur “les grandes orientations du projet d’organisation structurelle du ministère de la Justice”.

Le programme prévoit aussi la présentation de divers exposés avec pour thèmes l'”initiation aux professions juridiques”, “vers un projet ambitieux de réforme du système de justice pénale”, “les plateformes numériques du ministère de la Justice, les méthodes innovantes”, ainsi que “réformer régulièrement la justice numérique au niveau législatif: bilan des acquis et perspectives d’avenir”.

D’autres présentations seront également au rendez-vous sur “Les perspectives de l’Inspection générale du ministère de la Justice”, “L’approche du ministère de la Justice pour intégrer la dimension genre”, “L’expérience du ministère de la Justice dans la gestion du capital humain”, “les mesures budgétaires du Fonds de solidarité familiale”, ainsi que “Le bilan du ministère de la Justice en matière de réhabilitation des infrastructures des bâtiments” ainsi qu’une lecture des développements du projet de loi d’organisation judiciaire.

Le ministère conclura cette édition par une visite matinale organisée samedi et dimanche (11 et 12 juin) des enfants des magistrats et des fonctionnaires de département de la justice, conclut le communiqué.