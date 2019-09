Mme Akharbach s’entretient à Rabat avec une délégation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication du Bénin

vendredi, 6 septembre, 2019 à 11:19

Rabat – La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA), Mme Latifa Akharbach, a reçu, mercredi à Rabat, une délégation de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et la Communication (HAAC) du Bénin, conduite par son Président, M. Rémi Prosper Moretti.

Lors de cette entrevue, Mme Akharbach s’est félicitée de la dimension qualitative des relations qu’entretiennent les deux institutions, liées de longue date par un protocole de coopération qui met principalement l’accent sur l’échange d’expériences sur les aspects techniques, administratifs, législatifs et financiers de la régulation audiovisuelle, indique un communiqué de la HACA parvenu vendredi à la MAP.

Mme Akharbach a exprimé la parfaite disposition de la Haute Autorité à approfondir et diversifier cette coopération, à travers notamment des actions de formation communes, des missions d’expertises ou encore des études conjointes, souligne la même source.

Pour sa part, M. Prosper Moretti a remercié la HACA pour son engagement dynamique en faveur de la coopération Sud-Sud, particulièrement illustrée par la mise à disposition de la HAAC, de la solution informatique de monitoring des programmes HMS, développée en interne par la HACA.

Sur le plan multilatéral, la Présidente de la HACA, actuelle vice-présidente du RIARC, a brièvement passé en revue avec le Président Moretti, Secrétaire Exécutif du RIARC, la feuille de route du réseau pour la mandature 2019-2020, actée lors du dernier Comité d’Orientation, tenu à Cotonou en juin dernier, avec la participation active de la HACA, poursuit le communiqué.

Réaffirmant la forte implication de la HACA au sein du RIARC, Mme Akharbach a souligné le caractère impératif et mutuellement bénéfique de la concertation et du partage d’expériences afin d’habiliter les régulateurs du continent à accompagner les mutations accélérées et profondes que connaissent les écosystèmes médiatiques sous l’effet notamment de la révolution digitale.

L’entretien a permis également aux deux présidents d’échanger autour des actions planifiées au sein des autres réseaux de régulateurs qui unissent leurs deux instances respectives, dont le Réseau Francophone des Régulateurs des Médias ou encore le Forum des Autorités de Régulation de l’Audiovisuel des Etats membres de l’Organisation de la Coopération Islamique dont la HAAC assure actuellement la présidence.

Nouvellement nommé à la tête du régulateur des médias béninois, le Président Moretti, dont il s’agissait de la toute première sortie internationale officielle, était à cette occasion, accompagné de Mme Marie Cécile Ahoumènou, Vice-Présidente de la HAAC et Présidente de la Commission des techniques et des nouvelles technologies de la communication, Mme Bilikissou Ali Machifa, membre du Conseil et Présidente de la Commission chargée des relations extérieures et de la coopération ainsi que Mme Odile Hounsa, Coordinatrice du Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), plateforme panafricaine abritée par la HAAC à Cotonou.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de MM. Amin Azziman, Directeur de la Coopération Internationale et Talal Salahdine, Manager des Affaires africaines et internationales au sein de cette même direction, selon le communiqué.