Mme Akharbach s’entretient à Rabat avec le président de la Haute autorité de la presse et de l’Audiovisuel de Mauritanie

vendredi, 4 octobre, 2019 à 21:23

Rabat-La Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, Mme Latifa Akharbach, a reçu, vendredi à Rabat, M. Hamoud Ould M’hammed, Président de la Haute Autorité de la Presse et de l’Audiovisuel (HAPA) qui était accompagné du Secrétaire général de cette instance, M. Sid Ahmed Ould Dechagh.

Lors de cette réunion, à laquelle ont pris part également MM. Benaïssa Asloun, Directeur Général de la HACA, Amin Azziman, Directeur de la Coopération Internationale et Talal Salahdine, Manager des Affaires Africaines et Internationales au sein de cette même direction, les deux présidents ont procédé à une revue des relations de coopération et d’échanges entre les deux institutions, liées depuis 2013 par un protocole de coopération prévoyant notamment l’installation auprès de la HAPA, de la solution informatique de monitoring des programmes HMS, indique un communiqué de la HACA.

Tout en relevant le caractère confiant et dense de ces relations, la Présidente de la HACA a proposé à son homologue mauritanien de sonder de nouvelles pistes pour le partage d’expériences et la mutualisation des expertises permettant aux deux instances d’approfondir leur collaboration pour mieux faire face aux nombreux défis que doivent affronter les régulateurs dans un contexte d’évolution technologique accélérée.

Mme Akharbach a également assuré son vis-à-vis mauritanien de sa volonté d’assurer la meilleure mise en œuvre possible des engagements pris par les deux instances pour promouvoir leur concertation et la coordination de leurs actions dans le cadre des réseaux de régulateurs auxquels ils appartiennent tels que le Réseau des Instances Africaines de Régulation de la Communication (RIARC), le Réseau des Instances de Régulation Méditerranéennes (RIRM), le Réseau Francophone des Régulateurs de Médias (REFRAM) et le Forum des Instances de Régulation de l’Audiovisuel des Etats-membres de l’Organisation de la Coopération Islamique (IBRAF), relève-t-on de même source.

De son côté, M. Ould M’hammed a remercié la HACA de l’intérêt qu’elle a toujours porté au développement des relations avec la HAPA. Il a aussi exprimé sa satisfaction concernant l’efficience de la solution informatique de monitoring des programmes HMS, mise à disposition de la HAPA. M. Ould M’hammed a estimé a ce propos que la solution HMS a permis au régulateur mauritanien d’assurer dans des conditions optimales le monitoring des programmes lors des élections présidentielles de 2019, ce qui a contribué à crédibiliser le processus de cette campagne électorale, selon le communiqué. Il a également salué le dynamisme de la HACA au sein des réseaux internationaux, notamment le RIARC et l’IBRAF.

Le programme de la délégation mauritanienne prévoyait également une visite des installations techniques de la HACA et des séances de travail avec notamment le Directeur Général Adjoint de la HACA, M. Abdeljalil Elhammoumi, à propos des cahiers de charges des services radiophoniques et télévisuels, et la relation Régulateur-Opérateur audiovisuel, et MM Najib Bouezmarni, Directeur du département des Systèmes d’information et Adil Bourbate, Manager au sein de la même direction sur les potentiels offerts par la solution HMS, conclut le communiqué.