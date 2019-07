Mme Bassima Hakkaoui invitée demain mardi du Forum de la MAP sur le thème de la violence à l’égard de la femme

lundi, 8 juillet, 2019 à 10:39

Rabat – La ministre de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social, Mme Bassima Hakkaoui, sera, demain mardi 9 juillet, l’invité du Forum de la MAP sur le thème de la “lutte contre la violence à l’égard des femmes : quelle approche ?”.

Ce Forum, qui aura lieu au siège de la MAP à Rabat à partir de 09H00, sera l’occasion de mettre l’accent sur les efforts déployés au Maroc pour faire face au phénomène de la violence à l’égard des femmes et les avancées réalisées dans ce domaine.

Cette rencontre intervient après la publication des résultats préliminaires de la 2-ème enquête nationale sur la prévalence de la violence à l’égard des femmes au Maroc.

Cette enquête nationale, menée dans les 12 régions du Royaume du 2 janvier au 10 mars 2019, fait état d’un léger recul du taux de prévalence de la violence à l’égard des femmes au Maroc.

Il ressort de ces résultats que le taux de prévalence de la violence à l’égard des femmes est de 54,4% au niveau national. En milieu urbain, ce taux s’élève à 55,8%, alors que dans le milieu rural, il atteint 51,6%.

Le Forum de la MAP est un espace de débat sur les questions d’actualité aux plans politique, économique, culturel et social. Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités de divers horizons y sont conviés.