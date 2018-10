Mme El Moussali inaugure le pavillon marocain à la 5ème Foire tricontinentale de l’artisanat de Tenerife

samedi, 27 octobre, 2018 à 17:16

Tenerife (îles Canaries) – La secrétaire d’Etat chargée de l’Artisanat et de l’Economie sociale, Jamila El Moussali, a inauguré, samedi, le pavillon marocain à la 5ème Foire tricontinentale de l’artisanat de Tenerife (îles Canaries), qui se tient du 27 octobre au 4 novembre avec la participation de plus de 200 artisans en provenance d’une trentaine de pays d’Europe, d’Amérique latine et d’Afrique.