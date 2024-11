Le MMVI expose deux oeuvres de l’artiste portugaise de renom Joana Vasconcelos

vendredi, 1 novembre, 2024 à 10:44

Rabat – Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat (MMVI) a exposé, à partir de jeudi, deux oeuvres artistiques monumentales de l’artiste portugaise de renom Joana Vasconcelos, à l’occasion des célébrations de ses 10 ans de création.

Cette exposition, organisée par la Fondation nationale des musées (FNM) et l’Atelier Artistique de Joana Vasconcelos, met en lumière certaines des œuvres les plus marquantes de l’artiste portugaise, inspirées par les cultures et les traditions ancestrales des communautés locales.

Ces deux grandes installations artistiques, baptisées Mary Poppins et Royal Valkyrie, occupent une place de choix dans le hall du musée et invitent le visiteur à une promenade onirique où se mêlent tradition et modernité, féminité et pouvoir.

Mary Poppins, avec sa forme tentaculaire et sa palette de couleurs vives, se distingue par ses six bras protecteurs surgissant d’un corps central. Elle combine habilement des textures industrielles et des tissus cousus à la main, fusionnant artisanat traditionnel et matériaux modernes.

Royal Valkyrie représente, pour sa part, une déesse guerrière exubérante, vêtue de brocarts floraux aux motifs et techniques inspirés de Nisa, un village portugais renommé pour son savoir-faire artisanal.

Les sculptures molles composant cette installation, réalisées avec des crochets et des boudins de tissu, rappellent l’art baroque portugais avec une vision novatrice propre à l’artiste.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Vasconcelos a souligné qu’elle essaie, dans son travail, de créer une relation entre l’œuvre et la culture locale, soulignant que ses œuvres sont des pièces qui portent en elles des histoires inspirées des traditions et de l’artisanat locaux.

Notant qu’elle a utilisé dans certaines de ses œuvres artistiques de nombreuses pièces acquises au Maroc, elle a rappelé que le Royaume se distingue par ses traditions séculaires et ses riches affluents culturels.

De son côté, l’ambassadeur du Portugal au Maroc, Carlos Pereira Marques, a exprimé sa fierté de la participation de son pays à la commémoration du dixième anniversaire de la création du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, avec l’exposition de deux oeuvres artistiques de l’une des plus grandes artistes contemporaines du monde.

Il a expliqué que l’exposition des deux œuvres artistiques “Mary Poppins” et “Royal Valkyrie” au Maroc constitue une célébration de l’art et de la profonde amitié qui unit les deux pays, soulignant que l’organisation de cette exposition coïncide avec la commémoration du 250ème anniversaire du traité de paix entre le Maroc et le Portugal.

De son côté, le directeur du MMVI, Abdelaziz El Idrissi, a noté que le musée s’ouvre, à travers l’exposition de ces deux installations, à des œuvres nouvelles et authentiques.

Il a également exprimé sa joie que le musée accueille une artiste portugaise créative de renommée internationale qui a exposé son travail dans les plus grandes expositions d’art internationales.

Née en 1971, Joana Vasconcelos est une artiste visuelle portugaise dont la carrière, riche de plus de 30 ans, englobe une vaste diversité de médiums.