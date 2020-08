Mobilisation médiatique contre la covid-19: un acquis professionnel et une somme d’enseignements et de bonnes pratiques

jeudi, 6 août, 2020 à 11:11

Rabat – L’expérience de la mobilisation médiatique contre la pandémie de la covid-19 constitue un acquis professionnel et une somme d’enseignements et de bonnes pratiques qui pourraient être développés et promus au-delà du contexte particulier de la crise actuelle, souligne un rapport du Conseil Supérieur de la Communication Audiovisuelle (CSCA).