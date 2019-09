Mohamed Achaâri invité mardi prochain du Forum de la MAP sous le thème “la presse est-elle actuellement un facteur de progrès au Maroc?”

mardi, 10 septembre, 2019 à 12:56

Rabat-M. Mohamed Achaari, ancien ministre de la Culture et de la Communication, sera l’invité, mardi prochain du Forum de la MAP sur le thème “la presse est-elle actuellement un facteur de progrès au Maroc?”.

Ce Forum, qui s’inscrit dans le cadre d’une série de rencontres organisées en commémoration du 60-ème anniversaire de la MAP, sera l’occasion de débattre des changements importants qu’a connu le secteur de la presse au cours des dernières années et de sa contribution au développement que vit le Maroc à tous les niveaux.

La rencontre mettra également l’accent sur le rôle des médias marocains ainsi que sur les règles de déontologie régissant le métier, afin que ces supports accomplissent convenablement leurs missions consistant principalement à rapporter une information exacte et à refléter la diversité qui caractérise la société marocaine.

Le Forum de mardi prochain est le septième du genre après ceux animés par le ministre de la Culture et de la Communication, M. Mohamed Laaraj, les anciens ministres de la Communication, MM. Mohamed Nabil Benabdellah, Khalid Naciri et Mustapha El Khalfi, l’écrivain et journaliste, M. Mohamed Brini, et la présidente de la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), Mme Bahia Amrani.

Cette rencontre sera diffusée en direct via MAP-Live sur le site “mapexpress.ma” et sur les comptes de la MAP sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram.

La traduction simultanée vers le français sera assurée lors de cette rencontre, qui aura lieu au siège de l’Agence à Rabat à partir de 09H00.