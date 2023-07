Le Molière de Tayeb Saddiki enseigné dès l’année prochaine dans les manuels scolaires de la mission française au Maroc

mercredi, 26 juillet, 2023 à 19:00

Le Centre de Sérums et Vaccins de l’Institut Pasteur du Maroc (IPM) et l’Association Marocaine des Professionnels 3D (AMP3D) ont signé, mercredi à Casablanca, une convention de partenariat et de coopération portant sur la sensibilisation contre les risques des piqures de scorpions et morsures de serpents.