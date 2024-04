La Mosquée Mohammed VI, un chef d’œuvre architectural et civilisationnel marocain au cœur d’Abidjan

samedi, 6 avril, 2024 à 12:34

Par Jamal Eddine BENLARBI

Abidjan – La Mosquée Mohammed VI d’Abidjan est un chef d’œuvre civilisationnel marocain qui, mettant à profit l’héritage architectural du Royaume en matière de construction de mosquées, trône majestueusement au centre de cette grande métropole ivoirienne.

L’inauguration officielle, vendredi de cet édifice religieux, a été très bien accueillie par les Ivoiriens qui y voient non seulement une mosquée qui rassemble les fidèles musulmans, mais également un haut lieu du savoir contribuant au rayonnement religieux et offrant l’opportunité pour l’accomplissement des prières dans la plus grande mosquée de Côte d’Ivoire.

En effet, cette mosquée, qui comprend des salles pour la prière et l’enseignement du Saint Coran, contribuera à la diffusion des nobles valeurs de paix, de tolérance et de dialogue prônées par la religion musulmane, conformément au modèle marocain en matière de gestion de la chose religieuse.

A cet égard, Mohamed Touré, l’imam de la mosquée Hajja Teni Coulibaly, située dans le quartier d’Abobo à Abidjan, a hautement salué la construction de la mosquée Mohammed VI à Abidjan, ajoutant qu’il s’agit d’un édifice civilisationnel d’une beauté exceptionnelle, notamment au niveau de son architecture puisée dans le style marocain authentique, qui reflète l’esthétique ancrée dans la civilisation et la culture du Royaume.

M. Touré, l’un des imams les plus connus de Côte d’Ivoire, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cette mosquée est “une réalisation merveilleuse et importante pour la République de Côte d’Ivoire et les musulmans de ce pays, car elle contribuera à montrer l’image d’un Islam ouvert et tolérant qui puise ses racines dans la riche expérience marocaine”.

Il a, en outre, souligné que l’architecture de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan reflète la créativité et la dextérité des artisans marocains.

De son côté, Abou Bakr Traoré, un habitant de cette ville ivoirienne, a exprimé sa joie suite à l’ouverture de cette grande mosquée, qui permettra aux musulmans d’Abidjan d’accomplir les prières dans le plus grand lieu de culte du pays et de bénéficier de ses diverses activités religieuses.

M. Traoré a relevé que la conception de la mosquée répond aux normes marocaines qui caractérisent l’architecture des mosquées du Royaume, exprimant son admiration pour les vastes espaces et les diverses dépendances de ce joyau architectural, notamment la bibliothèque et la salle de conférences, et sa décoration qui met en avant le cachet marocain authentique.

Gabriel Darmi, un autre habitant d’Abidjan, a exprimé sa fierté de l’édification de cette grande mosquée, exprimant ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, pour la construction de cet édifice religieux pouvant accueillir des milliers de fidèles d’Abidjan et d’autres localités.

Pour sa part, Mustapha Zeghari, l’architecte ayant supervisé la construction de la mosquée, a déclaré que ce joyau architectural authentique, qui allie à la fois les dimensions culturelle et religieuse, a été construit conformément au style marocain utilisé dans de nombreuses mosquées du Royaume (zellige, marbre, bois, plâtre, verre).

Il a fait savoir que de grands espaces ont été réalisés dans la mosquée, avec des passages destinés à faciliter l’accès aux dépendances de cette mosquée et à la salle des prières, outre des fontaines et une mezzanine suspendue à l’intérieur de la mosquée pour permettre aux femmes d’accomplir la prière.

L’une des caractéristiques du style architectural marocain en matière de construction des mosquées est la présence d’un grand minaret. D’ailleurs, le minaret de la Mosquée Mohammed VI, de plus de 69 mètres de hauteur, peut être aperçu de très loin.

L’édifice de la Mosquée s’étend sur une superficie de 25.000 m2 et comprend une salle de prière avec une capacité d’accueil de 7.000 fidèles, ainsi qu’une salle de conférences, une bibliothèque, un complexe commercial, des espaces verts, un pavillon administratif, un logement pour l’imam et un parking.

Les travaux de construction de la Mosquée Mohammed VI d’Abidjan, qui ont été lancés le 3 mars 2017 par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, accompagné de Son Excellence M. Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, ont été réalisés par des artisans marocains et ont obéi scrupuleusement aux normes architecturales marocaines traditionnelles et authentiques dans toute leur splendeur.