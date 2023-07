Moussem d’Assilah: Vernissage d’une exposition conjointe des artistes-peintres marocains, Narjiss El Joubari et Mohamed Anzaoui

dimanche, 16 juillet, 2023 à 11:55

Assilah – Le vernissage d’une exposition conjointe des artistes-peintres marocains Narjiss El Joubari et Mohamed Anzaoui, a eu lieu, samedi à Assilah, dans le cadre des activités de l’édition d’Eté du 44ème Moussem culturel international d’Assilah.

Visible aux cimaises des galeries du Centre Hassan II des Rencontres Internationales à Assilah, cette exposition dont l’inauguration a été marquée par la présence du secrétaire général de la Fondation du Forum d’Assilah, Mohamed Benaïssa, donne à voir et à apprécier une dizaine d’œuvres artistiques de deux artistes-peintres issus de différents horizons artistiques.

A cette occasion, l’artiste-peintre Narjiss El Joubari a indiqué, dans une déclaration à la presse, que sa participation à cette exposition conjointe traduit sa volonté de partager ses dernières créations exposées récemment à Casablanca, avec les habitants de sa ville natale, Assilah, notant qu’il s’agit d’une collection d’œuvres artistiques qui rend hommage à son défunt frère.

“Mes créations sont inspirées non seulement de mes expériences personnelles en tant que femme et mère, mais également de ma curiosité vis-à-vis des éléments de la nature, particulièrement le ciel”, a fait remarquer cette lauréat de l’Institut national des Beaux-Arts de Tétouan, ajoutant que cette collection artistique est le fruit de plusieurs années de travail et de recherche artistique.

“La lumière est sombre dans le ciel”, “Ciel de coton” ou encore “Inter-temporalité”, sont les titres de quelques-unes de ses créations, profondément émotionnelles et attachées à son univers personnel et à sa mémoire.

Dans une déclaration similaire, l’artiste-peintre Mohammed Anzaoui a indiqué que sa collection, baptisée “Douce Assilah”, est une invitation à un voyage visuel permettant d’admirer la beauté de sa ville natale, Assilah, à travers une panoplie de toiles qui reflètent son expérience riche et sa relation intime avec cette ville.

Réalisées avec des techniques mixtes et à travers divers matériaux, les oeuvres de cet artiste autodidacte ont nécessité une année de travail acharné. “Chacune de mes toiles témoignent d’une histoire pleine de souvenirs”, a-t-il poursuivi.

Par la même occasion, le public a eu rendez-vous avec une exposition des œuvres de “l’Atelier des Enfants du Moussem”, qui présente une dizaine de toiles variées, réalisées par des enfants de la ville d’Assilah.

Placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition qui se tient du 4 au 25 juillet, est organisée par la Fondation du forum d’Assilah en collaboration avec le ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication (Département de la culture) et la commune d’Assilah.

Au menu de cette édition d’Été, figurent également un colloque sur “La peinture marocaine et le discours critique”, prévu les 20 et 21 juillet, ainsi qu’un hommage à l’artiste peintre Abdelkbir Rabie, le 16 juillet. Des ateliers d’arts plastiques (peinture murale, gravure et lithographie) seront également organisés lors de cette édition avec la participation de 29 artistes de différentes nationalités.