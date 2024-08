Le Musée d’Art Islamique au Qatar met en valeur l’identité culturelle marocaine

mercredi, 7 août, 2024 à 14:32

Casablanca – Le Musée d’Art Islamique au Qatar accueillera, à partir de novembre prochain, l’exposition “Splendeurs de l’Atlas : Voyage à travers le patrimoine du Maroc”, présentant plus de 200 œuvres d’art illustrant les riches cultures du Maroc.

Cette vaste exposition, qui restera ouverte au public jusqu’au 8 mars 2025, emmènera les visiteurs dans un voyage à la découverte du patrimoine marocain, mettant en lumière les forces qui ont façonné l’identité unique de ce pays, indique-t-on dans un communiqué.

Organisée dans le cadre de l’année de la Culture Qatar-Maroc 2024, l’exposition présente des artefacts, des manuscrits, des instruments, des bijoux et des photographies racontant l’histoire, la société et les expressions artistiques du Royaume, tout en soulignant son rôle actif dans la dynamisation des cultures actuelles du pays.

L’exposition “Splendeurs de l’Atlas” présente une collection de pièces prêtées, jamais exposées auparavant au Qatar, provenant de diverses institutions marocaines telles que la Fondation Nationale des Musées et la Bibliothèque Nationale de Rabat.

Une série d’œuvres inédites des collections des Musées du Qatar, du Musée d’Art Islamique et du futur Musée de Lusail sera également exposée, souligne la même source, notant que la commissaire de cette exposition sera Dr. Monia Chokhab Aboudi, directrice adjointe des affaires muséales au Musée d’Art Islamique.

À cette occasion, la présidente de l’initiative des Années de la Culture et du Conseil d’administration des Musées du Qatar, Sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, citée dans le communiqué, a indiqué : “Nous avons la grande chance de collaborer avec des institutions marocaine dans le cadre de l’année de la Culture Qatar-Maroc 2024”.

Cette collaboration, a-t-elle soutenu, permettra aux Qataris et aux résidents de mieux comprendre les grandes traditions islamiques de nos voisins d’Afrique du Nord. “Notre engagement commun en faveur de l’élargissement des connaissances, des découvertes scientifiques et de l’excellence artistique a créé un terreau fertile pour le programme riche de cette année culturelle”, a-t-elle dit.

L’initiative des Années de la Culture promeut des partenariats culturels durables entre le Qatar et les pays partenaires, visant à renforcer le respect et la compréhension entre les diverses cultures et à encourager les peuples à s’unir.

De son côté, la directrice du Musée d’Art Islamique, Sheikha Nasser Al Nasr, a relevé qu”il n’y a pas de meilleur endroit que le Musée d’Art Islamique pour accueillir cette magnifique exposition, étant dédié à la préservation, à l’exposition et à la diffusion des cultures islamiques du monde entier”.

En organisant cette exposition, nous avons voulu mettre en lumière l’identité culturelle marocaine aux multiples facettes, offrant aux visiteurs l’occasion d’explorer le riche patrimoine du pays, a-t-elle expliqué, estimant que cette exposition crée un pont entre le passé et le présent, invitant le public à s’immerger dans la beauté intemporelle de la culture marocaine et son héritage mondial durable.

Et de préciser que l’exposition “Splendeurs de l’Atlas” est organisée en cinq sections, chacune abordant un thème spécifique, illustrant les cultures diverses et interconnectées du Maroc et leur influence durable sur la vie contemporaine.

Il s’agit de “Visages du Maroc : nature et société”, une exposition introductive qui propose aux visiteurs une collection captivante de photographies réalisées par Bruno Barbey, Irving Penn, Lalla Essaydi, Mous Lamrabat et Mounir Raji. Ces images illustrent la diversité environnementale et les populations contemporaines du Maroc, offrant également un aperçu de la vie quotidienne des communautés arabes et berbères et des paysages qu’elles traversent.

“Esprit du Maroc : rois, saints et penseurs”, une exploration de l’histoire de la dynastie régnante du Maroc qui a semé les graines de la connaissance dans les sciences religieuses et contribué aux avancées scientifiques à Fès et Marrakech, les deux centres majeurs de l’érudition. Cette section met en lumière comment les dirigeants marocains, descendants directs du prophète Mohammed (paix et salut sur lui), ont pavé la voie à la poursuite de la recherche scientifique en astronomie, mathématiques, médecine et autres domaines. Elle se concentre particulièrement sur les institutions d’enseignement supérieur, telles que l’Université Al Quaraouiyine, fondée par la musulmane Fatima Al-Fihriya en 859, la plus ancienne université du monde toujours en activité.

“Tissu des traditions : l’artisanat marocain”, la plus grande section de l’exposition qui explore le rôle central de l’artisanat dans les diverses cultures marocaines, mettant en lumière la prospérité de nombreuses industries transmises de génération en génération, telles que le cuir, les textiles, les tapis, la céramique, les bijoux et le travail du bois.

Les œuvres céramiques reflètent le patrimoine islamique du Maroc, notamment les influences berbères et andalouses, tandis que les textiles faits à la main illustrent le pays comme un carrefour de civilisations, où les influences de l’Afrique, de l’Europe et du Moyen-Orient se rencontrent sous un même toit. Cette section inclut également des vêtements et des bijoux traditionnels, comme les caftans portés par les femmes lors des célébrations et des événements, montrant comment les designers et artisans ont préservé leurs costumes traditionnels tout en les adaptant aux besoins contemporains. La conception de cette section s’inspire des ateliers d’artisanat et des marchés marocains, offrant aux visiteurs une expérience captivante.

L’exposition comprend également une section intitulée “Sons traditionnels du Maroc”, qui est une présentation d’instruments de musique provenant du Musée Dar Jamai à Meknès, utilisés dans diverses créations allant des symphonies andalouses des villes à la musique Gnawa du Sud du Maroc.

Les pièces exposées seront accompagnées de vidéos, offrant un aperçu du patrimoine musical distinctif des différentes régions.

“Hommage à l’artisanat contemporain marocain” est une section mettant en valeur la maîtrise artisanale marocaine avec une touche moderne, présentant sept œuvres commandées au designer marocain Noureddine Amir. Les pièces respectent les standards de l’artisanat traditionnel tout en intégrant des éléments d’innovation pour devenir des œuvres abstraites nouvelles et marquantes, suspendues au plafond de l’exposition, accompagnées d’installations lumineuses pour mieux apprécier la texture des textiles traditionnels et les techniques de leur fabrication.

L’exposition sera accompagnée d’un livre contenant des essais courts sur les thèmes abordés dans les sections principales, ainsi que des photos et des informations détaillées sur chaque œuvre présentée. De nombreuses pièces appartenant aux collections des Musées du Qatar seront exposées pour la première fois.