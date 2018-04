Musée Gibran Khalil Gibran dans le nord de Beyrouth: le souvenir d’un poète de stature mondiale

Beyrouth – Les visiteurs du musée Gibran Khalil Gibran, situé sur la colline surplombant la ville libanaise de Bcharée dans le nord de Beyrouth, se remémorent de l’épitaphe qu’il a toujours voulu que ce soit inscrite sur sa pierre tombale : “Je suis vivant à l’instar de vous et je suis debout à vos côtés. Fermez vos yeux et tournez-vous, vous me verrez devant vous”.

En bas de deux collines et dans l’enceinte d’une grotte, le musée-temple, qui fut naguère un lieu de culte, aura inspiré un jour Gibran d’inscrire en lettres d’or sa fameuse et indélébile citation “Vous avez votre Liban, j’ai le mien”, apparait de loin la cité de Bcharée où il avait vu le jour et l’a adorée et chérissait de manière hystérique.

A quelques encablures, apparait la vallée Qadisha, l’un des fleuves les plus profonds du Liban où sont érigés et sculptés sur les roches des temples, cathédrales et églises qui donnent une idée sur l’histoire de ceux qui y élisaient domicile ou passaient un jour par cet endroit plein de souvenirs mémorables.

Le destin a voulu que Gibran soit inhumé sur cette terre pour qu’elle soit sa dernière demeure, loin de la confusion et le désordre qu’il avait vécus à Boston, New York, Rome et Paris… où il avait écrit une partie non-négligeable de ses œuvres et rencontré des écrivains de renommée mondiale.

Sur le chemin qui mène au musée ou plutôt le “minaret” vers lequel se ruaient de nombreux visiteurs en provenance des quatre coins du globe, s’érigeait une imposante statue en noire et blanc, non loin du temple, en hommage à ce grand homme des lettres.

Gibran Khalil Gibran rêvait d’un Liban merveilleux et idéal et c’est à partir de cette conception idyllique et de cet espoir qu’il ne cesse de nourrir tout au long de sa vie qu’il écrit “Vous avez votre Liban, j’ai le mien”.

En 1975, le temple fut transformé en musée où les manuscrits, la bibliothèque personnelle et certains tableaux (plus de 120) de ce grand poète et artiste y avaient été placés.

En effet, ce musée, qui comprend trois étages, avec une architecture assez méticuleuse, demeurera désormais un témoin de la grandeur et du standing de cet homme et de son parcours immortalisé.