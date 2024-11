Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain célèbre les dix ans de sa création

lundi, 4 novembre, 2024 à 20:14

Rabat – Le Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) a célébré, lundi à Rabat, le dixième anniversaire de sa création lors d’une cérémonie officielle, marquée par la présence d’une pléiade de personnalités du monde culturel, diplomatique et économique.

Dans une déclaration à la presse, le président de la Fondation Nationale des Musées (FNM), Mehdi Qotbi, a salué la Volonté Royale de faire de la culture un véritable levier pour le développement humain, social et économique. “Sa Majesté le Roi a donné une impulsion inestimable à la culture et aux musées. C’est grâce à cette Vision que le Maroc est, aujourd’hui, cité en exemple” a-t-il déclaré.

La Fondation a réalisé “un travail remarquable”, en organisant, notamment, beaucoup d’expositions dédiées aux grands artistes marocains tels que Cherkaoui et Gharbaoui, ainsi qu’aux figures internationales comme Picasso, Giacometti, Monet et Renoir.

Voir ces noms prestigieux exposés ici au Maroc est un rêve devenu réalité que nous devons à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a ajouté M. Qotbi.

Pour sa part, le directeur du musée, Abdelaziz Idrissi, a souligné que cette célébration marque “dix années de travail acharné” depuis l’inauguration du musée par le Souverain en 2014.

Ce parcours a permis au Maroc de “s’imposer sur la scène artistique”, le musée ayant accueilli plus de trente-cinq expositions d’artistes marocains et internationaux, contribuant ainsi à la “démocratisation de la culture”, a-t-il indiqué.

M. Amin Benjelloun Touimi, directeur général du Groupe Barid Al-Maghrib, a quant à lui exprimé sa fierté d’accompagner cette étape marquante à travers le dévoilement de l’émission spéciale d’un timbre commémoratif en l’honneur du dixième anniversaire du musée.

Ce timbre-poste commémoratif, intitulé “10 ans – Musée Mohammed VI d’Art Moderne et Contemporain”, met en avant le parvis du musée et la sculpture emblématique Accord final d’Arman, représentant un piano brisé. Il s’ajoute à la collection philatélique dédiée aux arts plastiques, comprenant déjà des timbres honorant les expositions Rétrospective Giacometti (2016), Face à Picasso (2017) et Les couleurs de l’Impressionnisme (2019).

À l’issue de la cérémonie, la FNM a signé une convention avec la Fondation Orange Maroc, représentée par son directeur général, Hendrik Kasteel, pour la digitalisation du musée. Cette convention prévoit, entre autres, la numérisation des expositions, la mise en place d’une billetterie en ligne et le développement d’une application mobile.

Le MMVI se distingue comme la première institution muséale marocaine dédiée exclusivement aux arts modernes et contemporains, tout en étant la première du Royaume à répondre aux normes muséographiques internationales.