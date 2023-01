Le musée national de la parure, un hommage aux maâlems et artisans derrière ces créations (M. Qotbi)

lundi, 9 janvier, 2023 à 18:53

Rabat – Le musée national de la parure rend hommage aux maâlems et artisans ainsi qu’aux femmes et hommes derrière ces objets et créations, a indiqué, lundi à Rabat, le président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi.