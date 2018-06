Musique traditionnelle et chants mystiques pour les soirées de Ramadan à Laâyoune

vendredi, 1 juin, 2018 à 13:30

Laâyoune – Les mélomanes et férus de la musique traditionnelle et de chants mystiques et religieux sont gratifiés, durant ce mois de Ramadan à Laâyoune, d’un riche programme artistique dans le cadre du 6ème festival international du Madih organisé par la Ligue des musiciens Hassanis.