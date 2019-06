Najwa Karam à Mawazine: L’artiste doit continuellement se renouveler pour rester proche de son public

jeudi, 27 juin, 2019 à 21:43

Rabat – L’artiste a besoin de se renouveler de façon continue et suivre en permanence les nouvelles tendances, afin de rester proche de son public, en particulier les jeunes générations, a souligné, jeudi à Rabat, la star libanaise émérite de la chanson arabe Najwa Karam, à la veille de son concert à l’Espace Nahda, dans le cadre de la 18ème édition du Festival Mawazine-Rythmes du monde (21-29 juin).

“Dans le souci de rester proche du public et pour qu’aucunes frontières ne se dressent entre mes fans et moi, j’essaie toujours d’innover en termes de paroles et de mélodies, afin de créer des chansons au goût des jeunes et des moins jeunes”, a-t-elle expliqué, assurant que cette méthode garantit à l’artiste la continuité et la pérennité sur scène.

Dans ce sens, elle s’est félicitée du succès de son dernier album qui est le fruit de collaboration avec le célèbre auteur et compositeur Imad Shamseddine, indiquant que d’autres chansons, verront le jour très prochainement et “auront toutes les chances de cartonner”.

Interrogée sur son duo avec le légendaire chanteur, compositeur et musicien libanais feu Wadih Al Safi, dans la chanson “W kberna”, Najwa Karam s’est dit fière d’avoir chanté aux côtés de ce monument de la musique arabe qui a marqué de son empreinte sa propre carrière, émettant le souhait de pouvoir refaire, un jour, un projet de duo de ce même niveau.

Surnommée “Le soleil de la chanson arabe”, cette star libanaise, qui n’a pas caché son amour pour la chanson marocaine, a, toutefois, fais savoir qu’elle préfère chanter dans son propre registre qu’elle maîtrise parfaitement et où elle peut exceller. “Quand je chante en libanais je reste sûre de ma prestation”, a-t-elle dit.

Abordant le sujet des émissions de télé-crochet musical, elle a fait savoir que ce genre de programmes offre une occasion aux jeunes talents de la chanson arabe de se faire connaître auprès du large public, notant que les talents prometteurs ont besoin d’une plateforme qui les révélera au grand public.

Se disant fière de son expérience dans le programme de télé réalité “Arab Got Talent”, la diva libanaise a expliqué que cette émission a révélé au grand jour sa vraie personnalité. “Durant les longues heures de tournage dans les émissions de télé-réalité, il est difficile de cacher sa vraie personnalité, contrairement aux concerts qui durent beaucoup moins.”

Comptant parmi les artistes les plus populaires au Moyen-Orient, Najwa Karam se produira vendredi 20 juin sur la scène Nahda, une scène entièrement dédiée à la chanson orientale et qui accueille les plus belles voix, pour le grand plaisir des passionnés de la chanson arabe, qu’elle soit classique ou moderne.