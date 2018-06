Nécessité de valoriser le patrimoine culturel et spirituel au profit du développement durable touristique de la région Marrakech-Safi (rencontre)

mardi, 19 juin, 2018 à 21:25

Marrakech – Les participants à une journée d’étude sous le thème “les itinéraires culturels et spirituels de la région Marrakech-Safi…Réalisation d’un projet de développement basé sur la culture et le patrimoine”, ont mis l’accent, mardi à Marrakech, sur la nécessité d’identifier le patrimoine matériel et immatériel dont dispose la région de Marrakech-Safi et l’importance de le valoriser en vue de réaliser le développement durable et promouvoir le tourisme dans la région.