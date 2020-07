Netflix dévoile les coulisses du tournage de “The Old Guard”, un film tourné en grande partie à Marrakech

lundi, 13 juillet, 2020 à 15:44

Rabat – La plateforme américaine Netflix vient de dévoiler des images et des clips exclusifs des coulisses de tournage de “The Old Gard”, un film mettant en vedette l’actrice Charlize Theron et tourné en grande partie à Marrakech.