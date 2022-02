“New York City and the Movies that Made it”, un ouvrage retraçant l’histoire de la métropole américaine à travers les films

mardi, 1 février, 2022 à 12:58

New York – “New York City and the Movies that Made” est le titre d’un nouvel ouvrage du réalisateur américain Jason Bailey qui “ouvre une fenêtre” sur l’histoire new-yorkaise à travers dix long-métrages tournés dans la métropole américaine.