Le nouveau cadre juridique du Bureau marocain des droits d’auteur vise à renforcer ses attributions et moderniser ses modes de gestion (Bensaid)

mardi, 12 avril, 2022 à 14:07

Rabat – Le projet de loi N°25.19 relatif au Bureau marocain du droit d’auteur et des droits voisins vise à renforcer les attributions de cet établissement et à moderniser ses modes de gestion, a affirmé le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.