Nouveau modèle de développement : l’Institution du Médiateur et le Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc examinent les moyens de consolider leur coopération

mercredi, 10 février, 2021 à 22:55

Rabat – Le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, a examiné avec le Chef du Bureau du Conseil de l’Europe au Maroc, Michael Ingledow, mercredi à Rabat,l es moyens de consolider leur coopération bilatérale, sur la voie d’un partenariat qui soutient le rôle de l’Institution dans le nouveau modèle de développement.

Ce partenariat devrait également contribuera à atteindre les objectifs de l’Institution en veillant à la promotion des principes liés à la performance du service public et aux droits des usagers, dans le cadre d’une vision basée sur l’équilibre entre droits et devoirs, indique un communiqué de l’Institution.

Lors de cette rencontre, qui s’inscrit dans le cadre des relations de coopération unissant le Maroc et le Conseil de l’Europe, M. Benalilou a présenté un aperçu sur les moyens d’intervention de l’Institution, ces mécanismes d’action, son implantation au niveau régionale et ses ressources humaines, ainsi que ses relations de coopération avec des acteurs dans les domaines des droits de l’Homme et de la gouvernance, aussi bien au niveau national qu’avec des institutions similaires internationales, selon la même source.

La santé, l’administration judiciaire, la régionalisation avancée, la digitalisation et l’intelligence artificielle constituent des questions de convergence des points de vue des deux parties, qui ont exprimé leur ferme volonté de poursuivre leur coopération en adoptant des programmes nouveaux et renouvelés qui prennent en compte nombre d’enjeux d’actualité qui suscitent l’intérêt de nombreux acteurs et intervenants.

Pour sa part, M. Ingledow a salué l’initiative du Royaume du Maroc concernant la résolution amendée des Nations Unies relative au “rôle des Institutions des médiateurs et des ombudsmans dans la promotion et la protection des droits de l’Homme, de la bonne gouvernance et de l’Etat de droit”, approuvée à l’unanimité par l’Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 75è session le 16 décembre 2020 à New York.