“Nuit blanche du cinéma et droits de l’Homme” : La 7è édition les 29 et 30 juin à Rabat

jeudi, 7 juin, 2018 à 13:58

Rabat – L’Association des rencontres méditerranéennes du cinéma et des droits de l’Homme (ARMCDH) organise, les 29 et 30 juin sur l’Esplanade de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc à Rabat, la septième édition de “La nuit blanche du cinéma et droits de l’Homme”, annoncent les organisateurs.