La Nuit des Musées et des Espaces Culturels, une occasion de découvrir la richesse du patrimoine matériel et immatériel du Maroc (M. Akhannouch)

jeudi, 22 juin, 2023 à 21:33

Rabat – La Nuit des musées et des espaces culturels représente une occasion pour l’ensemble des citoyens marocains de découvrir la culture ainsi que la richesse du patrimoine matériel et immatériel du Maroc, a affirmé, jeudi à Rabat, le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’occasion du lancement de la deuxième édition de cette manifestation culturelle.

Dans une déclaration à la presse à l’ouverture de cette édition au Musée national des bijoux des Oudayas, en présence d’une pléiade d’éminentes personnalités de divers horizons, le chef du gouvernement a indiqué que “l’ensemble des musées à travers le Royaume regorgent de trésors inestimables qui font partie de notre patrimoine, que le public pourra découvrir et en apprendre davantage sur leurs histoires”.

M. Akhannouch a relevé, dans ce sens, que cette initiative traduit la vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI visant à restructurer les musées et le secteur culturel et artistique de manière générale, saluant par la même occasion les organisateurs pour les efforts déployés en vue de réussir cet événement qui se tient dans 18 villes du Royaume.

Pour sa part, la ministre du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire, Fatima Zahra Amor, a fait savoir que “cette deuxième édition de la Nuit des musées et des Espaces Culturels montre l’importance que le Maroc consacre à la culture depuis plusieurs années”.

“D’un point de vue touristique, la culture est un levier extrêmement important pour le secteur du tourisme car 60% des touristes visitent le Royaume à des fins culturelles”, a-t-elle dit, notant que le département du tourisme a dédié une filière entière au circuit culturel “que nous avons commencé à déployer principalement dans les villes historiques ainsi que dans tous les lieux qui ont une histoire”.

Mme. Amor s’est en outre félicité du fait que plus de 80 musées, galeries et espaces culturels seront ouverts au grand public lors de cette manifestation culturelle, appelant dans ce contexte à poursuivre les efforts visant à préserver le patrimoine culturel marocain.

Le président de la Fondation nationale des musées, Mehdi Qotbi, a, quant à lui, mis en avant la place importante et la grande valeur qu’accorde SM le Roi Mohammed VI à la culture, relevant que “le Maroc est un pays qui regorge d’une variété de cultures et dispose d’une richesse de patrimoine exceptionnelle dont nous devons en être fiers en tant que marocains”.

La Nuit des Musées et des Espaces Culturels est une célébration de la culture et constitue également l’occasion pour l’ensemble des citoyens d’accéder aux différents espaces culturels ainsi que de découvrir et d’apprendre plus sur leur patrimoine et culture, a-t-il souligné.

Organisée par la Fondation Nationale des Musées, la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cet évènement verra la participation cette année de plus de 80 musées, galeries et espaces culturels qui ouvriront leurs portes gratuitement, de 18H00 à minuit, dans 18 villes du Royaume dont Oujda, Tétouan, Tanger, Assilah, Fès, Meknès, Rabat, Kénitra, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Essaouira, Agadir, Assa, Laâyoune, Dakhla et Aousserd.

Il s’agit d’une opportunité unique pour que les visiteurs de tout âge et de tout horizon puissent voyager à travers les salles d’exposition, découvrir des objets archéologiques et ethnographiques ainsi que des œuvres artistiques.