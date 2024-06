La Nuit des Musées et des Espaces Culturels revient pour une 3ème édition, le 21 juin

jeudi, 13 juin, 2024 à 15:39

Rabat – La Fondation Nationale des Musées, la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication organisent, le vendredi 21 juin, la troisième édition de la Nuit des Musées et des Espaces Culturels (NMEC) qui se veut “une invitation à la découverte et à l’émerveillement”.

Cet événement exceptionnel célébrant le début de l’été offre au public de tout âge et de tout horizon, la possibilité de visiter gratuitement, de 18h00 à minuit, plusieurs musées et espaces culturels répartis dans différentes villes du Maroc dont Oujda, Tétouan, Tanger, Assilah, Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Safi, Azilal, Marrakech, Essaouira, Agadir, indique un communiqué conjoint des organisateurs.

La NMEC est “une invite à découvrir ou redécouvrir les expositions en cours, à explorer des objets archéologiques et ethnographiques ainsi que des œuvres artistiques, des créations d’hier et d’aujourd’hui qui se dévoilent sous les yeux de chacun, révélant la richesse et la diversité de notre patrimoine, à travers des thématiques diverses et variées”, relève le communiqué.

Depuis son lancement en 2022, la NMEC attire un public de plus en plus nombreux et devient ainsi un rendez-vous marquant de l’agenda culturel marocain, assurent les organisateurs.