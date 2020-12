“onirisme”, une exposition de l’artiste Mohamed Mansouri Idrissi à Tanger du 18 décembre au 18 janvier

dimanche, 13 décembre, 2020 à 13:54

Rabat – La galerie Dar d’art à Tanger, accueillera du 18 décembre au 18 janvier, une exposition des nouvelles œuvres de l’artiste Mohamed Mansouri Idrissi intitulée “onirisme”.

“L’Art-mystique est un moment pour observer la toile et s’offrir +le temps+ de se défaire de l’anomie et d’une vision “cataractée” du monde, et de naviguer sur un fond de rêve continu rythmé par des cadences-en perpétuel renouvellement- de la couleur”, indique une fiche de présentation de l’exposition.