ONUSIDA: L’artiste Oum désignée ambassadrice nationale de bonne volonté

mardi, 5 novembre, 2024 à 22:25

M’hamid El Ghizlane (province de Zagora) – Le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) a décidé de désigner l’artiste marocaine Oum, ambassadrice nationale de bonne volonté.

Cette annonce a été faite lors du Festival Taragalte, tenu du 1er au 3 novembre courant à M’hamid El Ghizlane (province de Zagora), dont OUM a été la “marraine”.

L’influence et l’engagement de Oum en faveur des causes sociales joueront un rôle essentiel dans les efforts de l’ONUSIDA pour lutter contre le VIH/SIDA au Maroc et au-delà, indique l’ONUSIDA dans un communiqué.

” La désignation de Oum en tant qu’ambassadrice nationale de bonne volonté constitue une avancée majeure dans nos efforts de lutte contre le VIH au Maroc”, a déclaré Houssine El Rhilani, Directeur pays de l’ONUSIDA pour le Maroc.

Son influence artistique et son engagement en faveur des causes sociales “contribueront à amplifier nos messages de prévention, de tolérance et de soutien aux personnes vivant avec le VIH”, a-t-il ajouté.

Ainsi, Oum œuvrera à la sensibilisation et à l’éducation autour de la prévention du VIH et se concentrera sur la lutte contre la stigmatisation et la discrimination auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec le VIH.

“En tant qu’artiste, j’ai une plateforme pouvant atteindre de nombreuses personnes. Il est de mon devoir d’utiliser ma voix pour défendre les personnes vivant avec le VIH et affectées par le virus, qui sont souvent ignorées”, a déclaré Oum, citée dans le communiqué, ajoutant “Je suis honorée d’assumer ce rôle auprès de l’ONUSIDA et je m’engage à soutenir la lutte contre le VIH au Maroc”.

A la faveur de son statut d’ambassadrice, Oum, relève la même source, devrait contribuer aux efforts menés au niveau national pour lutter contre cette maladie, notamment le Plan stratégique national intégré de lutte contre le VIH, les hépatites virales et les IST (2024-2030) qui décrit les actions essentielles pour renforcer les efforts de prévention du VIH et améliorer l’accès aux soins, en particulier pour les populations les plus touchées par le VIH.

L’ONUSIDA collabore étroitement avec des partenaires mondiaux et nationaux pour mettre un terme à l’épidémie de sida à l’horizon 2030 dans le cadre des Objectifs de développement durable.