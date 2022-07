Organisation de la communauté juive: le Centre israélite en République dominicaine salue la pertinence des nouvelles mesures

vendredi, 22 juillet, 2022 à 23:04

Saint-Domingue – Le Centre israélite en République dominicaine a salué la pertinence des mesures proposées pour la mise en place d’une nouvelle organisation des communautés juives au Maroc aptes à assurer une gestion efficace et harmonieuse des communautés sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué signé son président, Isaac Lalo, le Centre fait part de sa gratitude et sa fierté pour les mesures prises par Sa Majesté le Roi Mohammed VI envers la communauté juive marocaine, tout en mettant en avant l’importance de cette initiative dans la promotion des valeurs de coexistence et de tolérance.

Ces mesures représentent un témoignage sincère de la liberté de culte qui prévaut dans le Royaume du Maroc et reflètent la coexistence des différentes confessions et religions dans la société marocaine, ajoute le communiqué qui salue, par ailleurs, le ferme engagement de SM le Roi de “préserver et consolider davantage les liens de fraternité entre le peuple juif et le Royaume du Maroc” .

Le dispositif soumis à la Haute appréciation de Sa Majesté le Roi, élaboré au terme de larges consultations avec les représentants de la communauté juive et des personnalités y appartenant, comprend trois instances, en l’occurrence le Conseil national de la communauté juive marocaine, la Commission des Juifs marocains de l’étranger et la Fondation du judaïsme marocain.

Ces mesures tirent leur fondement de la charge suprême qui incombe à Sa Majesté le Roi en Sa qualité d’Amir Al-Mouminine et garant du libre exercice des cultes pour l’ensemble des Marocains, toutes confessions religieuses confondues, et viennent consacrer l’affluent hébraïque en tant que composante de la culture marocaine riche de ses multiples affluents.