Organisation d’un “e-forum mondiale des médias citoyens” du 3 au 6 mai

mardi, 5 mai, 2020 à 18:49

Rabat – Le Forum des alternatives Maroc (FMAS) organise, du 3 au 6 mais, le “e-forum mondiale des médias citoyens” à l’occasion de la journée mondiale de la liberté de la presse (3 mai) et parallèlement à la campagne mondiale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Selon les organisateurs, cet e-forum, qui s’inscrit dans le cadre du programme e-Joussour du FMAS, porte sur plusieurs événements sous forme de débats en ligne, ainsi qu’un Hackathon abordant des thèmes qui correspondent aux questions soulevées par l’UNESCO dans le cadre de sa campagne mondiale.

Les débats programmés abordent la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, l’égalité des genres au sein des médias et l’indépendance des médias et des journalistes.