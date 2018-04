Oujda capitale de la culture arabe: Production du savoir et promotion de la créativité, maîtres mots de l’UMP

vendredi, 13 avril, 2018 à 11:50

– Par Samir BENHATTA –

Oujda – Au-delà de sa mission principale qu’est la formation et la recherche scientifique, l’Université Mohammed Premier (UMP) d’Oujda s’attelle à réunir les conditions nécessaires à même d’encourager la créativité, la production du savoir et la promotion des valeurs esthétiques.

Fidèle à cette approche et en résonance forte avec son territoire, l’UMP se prépare ainsi à accompagner l’événement ’’Oujda capitale de la culture arabe pour +l’année 2018’’ et contribuer à sa réussite, et partant mettre en avant le rôle important de l’institution universitaire dans l’enrichissement du paysage culturel marocain et arabe.

Le président de l’UMP, Mohamed Ben Kaddour, précise dans ce sens que chaque année plus de 10.000 lauréats sortent de cet établissement après avoir bénéficié d’une formation dans des filières de base et professionnelles, tous domaines du savoir et de l’art confondus.

L’une des composantes de cette université, en l’occurrence la Faculté des lettres et des sciences humaines est considérée comme une pépinière et un important réservoir d’intellectuels, de créateurs, d’écrivains et de poètes, et un terrain fertile pour l’encouragement des talents créateurs dans un cadre de compétitivité équitable et incitatif.

Dans un entretien à la MAP, M. Benkaddour a affirmé que l’université adhère activement à cet événement de grande envergure que célébrera la cité millénaire d’Oujda, tout au long de cette année, pour conforter sa présence et s’ouvrir davantage sur les différents acteurs qui visiteront la capitale de l’Oriental à cette occasion.

Dans cette veine, il a précisé que l’UMP a élaboré un programme riche en activités englobant les différentes formes littéraire et artistiques, tels que le cinéma, le théâtre, le roman et la poésie, en sus du volet de la recherche scientifique dans le secteur de la culture auquel l’université accorde une grande importance.

L’Université Mohammed Premier va ainsi accueillir, au cours de cette année, une pléiade de chercheurs et d’experts du champ culturel pour mener une réflexion sur des questions liées à la diffusion et la promotion du produit culturel qui est une richesse immatérielle à même de contribuer au développement territorial.

Selon M. Benkaddour, la stratégie de développement de l’action de l’université englobe tous les domaines qui s’y rapportent, y compris ceux en lien avec la culture, l’art et les sports.

Il a précisé dans ce sillage que l’UMP d’Oujda est un véritable vivier pour former des compétences et favoriser l’émergence de créateurs dans tous les domaines du savoir, de même qu’elle constitue un réservoir de ressources humaines dont le nombre dépasse les 60.000 étudiants issus des différentes provinces de la région ainsi que de pays africains et arabes.

Tout cela contribue, a-t-il expliqué, à la vulgarisation des valeurs de tolérance et de coexistence et au rayonnement de l’art et de la créativité, et ce à la faveur des formations qu’offrent l’espace universitaire et les activités parallèles, comme le théâtre, le sport, la musique et les semaines culturelles, organisées notamment dans le complexe sportif et culturel de l’université.

A en croire M. Benkaddour, l’expérience cumulée par l’UMP grâce à son corps professoral et administratif, est appelée à participer plus activement aussi bien à l’enrichissement du champ culturel qu’au processus de développement.

Pour lui, l’Université doit jouer son rôle de locomotive de développement dans la région de l’Oriental, et contribuer à la promotion de l’image de la cité millénaire d’Oujda à travers notamment les recherches et les études réalisées par les différentes centres et laboratoires de recherche et scientifique dont elle dispose.

Dans ce contexte, M. Benkaddour a souligné que la participation des professeurs-chercheurs de l’université à une série de séminaires et colloques aux niveaux national et international, leur offre ‘’l’occasion de mettre la lumière sur Oujda et sur son histoire ancienne’’, mettant en avant l’apport indéniable des publications de l’université traitant des particularités de la ville dans les domaines culturel et artistique.

L’université Mohammed Premier a concocté un programme culturel dense et varié devant enrichir les multiples activités prévues dans les différents espaces retenus pour célébrer Oujda capitale de la culture arabe-2018, et promouvoir le brassage culturel avec les autres villes et pays arabes.