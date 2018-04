Oujda capitale de la culture arabe, un hommage à la scène culturelle dans la cité millénaire (Directeur CERHSO)

jeudi, 12 avril, 2018 à 11:55

Oujda, – La désignation de la cité millénaire d’Oujda comme capitale de la culture arabe pour l’année 2018 est un hommage à la scène culturelle oujdie, ses racines, ses structures et son dynamisme, a affirmé le directeur du Centre d’études et des recherches humaines et sociales (CERHSO-Oujda), Samir Boudinar.