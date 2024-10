Oujda: Coup d’envoi de la 15ème édition du Festival international du théâtre

jeudi, 31 octobre, 2024 à 18:52

Le Conseiller de SM le Roi et Président fondateur de l’Association Essaouira-Mogador, M. André Azoulay, a mis en exergue, mercredi à Essaouira, la spécificité et la cohérence de la stratégie mise en œuvre par le Maroc en Méditerranée et au sein de la communauté des nations, et ce lors d’une séance de travail avec l’équipe dirigeante du Washington Institute for Near East Policy (WINEP), en visite au Royaume.