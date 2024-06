Oujda: “Family music” de la région Guelmim-Oued Noun remporte le premier prix du Festival National de la Musique des Jeunes

mardi, 25 juin, 2024 à 11:20

Oujda – Le groupe “Family music” de la région Guelmim-Oued Noun, a remporté dimanche à Oujda le premier prix du Festival National de la Musique des Jeunes, organisé par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Jeunesse.

La troupe “Al Baraâ” de la région Souss-Massa a décroché la deuxième position alors que la troisième place est revenue au club Dar chabab El Massira EL Khadra de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Le jury de cette compétition du festival, présidé par l’artiste et compositeur Abdel Ouahed Azizi El Alaoui, a décerné le Prix d’excellence masculine au jeune artiste Mohamed Ali Aila du club Dar chabab El Massira El Khadra et le Prix d’excellence féminine à la jeune artiste Meryem Khairi de la troupe “Al Baraâ”. Le prix de “Harmonie collective” est revenu à la troupe “Family Music”.

Un total de 12 équipes ont été en lice pour les trois premières places de la compétition du Festival National de la Musique des Jeunes, après les éliminatoires initiées aux niveaux provincial et régional et qui ont connu la participation des centres de Jeunesses de diverses régions du Royaume au cours des mois d’avril et mai de l’année actuelle.

Dans une déclaration à la MAP, le chef de Service d’appui aux associations de jeunesse au ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication – département de la Jeunesse, Jelloul Dhibi, a souligné que cette manifestation artistique s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités programmées par le ministère dans les espaces des centres de jeunesses, notant que le festival a été l’occasion pour le public de la ville d’Oujda de profiter des genres musicaux de différentes régions du Royaume.

De son côté, Ahmed Hamdaoui, de la direction régionale de la Jeunesse de la région de l’Oriental, a indiqué que ce festival national, organisé à l’occasion de la Journée internationale de la musique, constitue le couronnement d’un parcours caractérisé par l’organisation des éliminatoires provinciales auxquelles ont participé environ 600 équipes musicales de la province, puis des éliminatoires régionales au cours desquelles se sont qualifiées 12 équipes représentant les diverses régions du Maroc.

Le Festival National de la Musique des Jeunes vise à développer le goût de la musique chez les jeunes talents et à créer un esprit de compétition et d’expression à travers leur créativité artistique.