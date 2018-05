Oujda : Lever de rideau sur les ”journées rayonnantes de Figuig”

samedi, 5 mai, 2018 à 9:00

Oujda-’’Les journées rayonnantes de Figuig’’ se sont ouvertes, vendredi à Oujda, avec au programme des séminaires, des ateliers de travail, des expositions d’œuvres du patrimoine immatériel et matériel, des expositions de produits locaux agricoles et artisanaux, outre des activités artistiques et sportives.