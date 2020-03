Ouverture à Abidjan de la 11è édition de la MASA, la RAM transporteur officiel

dimanche, 8 mars, 2020 à 17:31

Abidjan – Les festivités de la 11ème édition du Marché des arts et du spectacle d’Abidjan (MASA) ont démarré, samedi à Abobo, quartier populaire au nord d’Abidjan, avec une parade de milliers de danseurs venus d’Afrique et d’ailleurs.

Plus de 40 pays africains et européens participent à l’édition 2020 du MASA qui s’achèvera le 14 mars prochain et dont la Royal Air Maroc (RAM) est, comme à l’accoutumée, le transporteur officiel.