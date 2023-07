Ouverture des candidatures pour la 43ème édition du Prix Hassan II des Manuscrits

jeudi, 13 juillet, 2023 à 14:46

Rabat – Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture) a annoncé jeudi l’ouverture des candidatures pour la 43ème édition du Prix Hassan II des Manuscrits.

Le Prix, qui porte sur les livres manuscrits et les documents en langues arabe et amazighe, et en expression hassani, comprend deux catégories, indique le ministère dans un communiqué.

La première catégorie concerne les livres manuscrits, notamment les ouvrages, notes personnelles, cahiers scientifiques, fatwas, correspondances, recueils de poèmes, groupes de musique, chants du malhoun, qu’ils soient rédigés séparément ou rassemblés dans des cahiers, tandis que la deuxième concerne les documents manuscrits, dont les Dahirs chérifiens, les correspondances officielles ou personnelles, les actes de jurisprudence, les registre de comptabilité, et les certificats de généalogie, précise la même source.

Le Prix Hassan II des manuscrits est composé du Prix d’encouragement décernés dans les douze régions du Royaume d’une valeur de 30.000 DH, et du Grand prix national, d’une valeur de 100.000 DH, décerné aux meilleurs manuscrits ayant remporté le Prix d’encouragement.

Un comité scientifique spécialisé sera chargé de l’examen et de l’évaluation des manuscrits et des documents participants, souligne le communiqué, notant que le ministère s’engage à garantir leur préservation jusqu’à leur restitution à leurs propriétaires après numérisation, en vue de les conserver au sein de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc et de l’institution Archives du Maroc.

Les personnes souhaitant participer doivent déposer leurs dossiers de candidature auprès des directions régionales ou provinciales de la culture contre un récépissé, relève la même source, soulignant que chaque dossier doit être accompagné des informations exactes relatives à son titulaire, particulièrement le nom, le prénom, le numéro de la Carte d’identité nationale, l’adresse, la profession, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, ainsi qu’une copie du Relevé d’identité bancaire (RIB), comportant le nom de l’agence bancaire et de la ville.

Le dépôt des candidatures s’étendra du 15 juillet au 15 septembre, conclut le communiqué.