Ouverture des candidatures pour la 6ème édition du Prix Mohammed VI de l’art de la calligraphie

jeudi, 28 avril, 2022 à 17:05

Rabat -Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 6ème édition du Prix Mohammed VI de l’art de la calligraphie du 18 avril jusqu’au 26 août prochain.

Cette compétition est organisée conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, afin d’accorder plus d’attention aux arts patrimoniaux séculaires ancrés dans la culture et la société, à l’instar de la calligraphie arabe et de l’art décoratif, indique le ministère sur son site.

Cette compétition, ajoute-t-on, vient réaffirmer la conviction quant à la nécessité de préserver ces arts et leurs dimensions esthétiques, tout en veillant à développer leurs styles.

Ce concours, dont la première édition a été lancée en 2017, a pour but d’encourager des générations de calligraphes distingués et de rendre hommage aux pionniers, ayant consacré des efforts sincères au service de cet art, indique la même source.

Le concours comprend trois prix, à savoir le Prix Honorifique Mohammed VI (50.000 dirhams) qui sera décerné à l’un des calligraphes distingués choisi par le jury, le Prix Mohammed VI de l’Excellence (50.000 dirhams) et le Prix Mohammed VI de la Distinction (40.000 dirhams).

Le formulaire de participation et le guide de référence du concours sont disponibles auprès des Délégations des affaires islamiques et sur le portail électronique du ministère sur l’adresse www.habous.gov.ma.