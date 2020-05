Ouverture des candidatures pour le Prix du Maroc du livre 2020

samedi, 2 mai, 2020 à 22:39

Rabat – Le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports – département de la Culture – a annoncé, samedi, l’ouverture des candidatures pour le Prix du Maroc du Livre 2020.

Le Prix du Maroc du Livre comprend plusieurs catégories, à savoir les sciences humaines, les sciences sociales, les études littéraires, artistiques et linguistiques, la poésie, le récit (roman, nouvelle, texte théâtral), la traduction, l’encouragement à la création littéraire amazighe et les études dans le domaine de la culture amazighe, outre le Prix du Maroc du livre pour enfants et jeunes, indique le ministère dans un communiqué.

Ce concours concerne les ouvrages publiés en langues arabe, amazighe, hassanie ou toute autre langue étrangère, relève la même source, faisant savoir que les candidatures sont ouvertes uniquement pour les auteurs qui n’ont pas reçu de prix au cours des trois dernières années et les livres édités en 2018. D’autre part, la candidature d’un ouvrage ayant déjà bénéficié d’un prix du livre, au niveau national ou international, n’est pas admise, selon la même source.

Sont éligibles à ce Prix les auteurs, ainsi que les maisons d’édition et les institutions culturelles, universitaires et éducatives, sous réserve de présentation d’une demande manuscrite signée par l’auteur, ajoute le département.

Les écrivains, poètes, critiques, chercheurs, penseurs et traducteurs marocains désireux de participer à ce concours devront soumettre leur candidature, accompagnée de huit exemplaires des ouvrages parus au Maroc ou à l’étranger en 2019, ou d’une copie des ouvrages en format PDF, en plus de la version originale du livre dans le cas d’une traduction, avec la preuve de ses droits, précise le communiqué.

Les candidats intéressés peuvent déposer leurs dossiers via le site web : www.prixlivre.minculture.gov.ma, où ils peuvent également envoyer leurs ouvrages en format PDF à travers le formulaire d’inscription via le même site.

Les candidatures sont à déposer au plus tard le vendredi 29 mai au bureau d’ordre de la direction du livre, des bibliothèques et des archives, fait-on savoir.

Les résultats seront annoncés à la fin du mois d’octobre 2020, conclut le communiqué.