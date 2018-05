Ouverture des candidatures pour bénéficier des subventions de projets culturels dans le domaine de la musique, du chant, des arts de la scène et de la chorégraphie (ministère)

mercredi, 30 mai, 2018 à 23:21

Rabat – Le département de la Culture -ministère de la Culture et de la Communication- a annoncé mercredi l’ouverture des candidatures pour l’obtention des subventions de projets culturels et artistiques dans le domaine de la musique, du chant, des arts de la scène et de la chorégraphie, au titre de la deuxième session de 2018.