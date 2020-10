Ouverture en ligne du festival de Fès de la culture soufie

samedi, 17 octobre, 2020 à 15:04

Une rencontre marquant la clôture du projet de déploiement au niveau de toutes les entités régionales de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) d’un nouveau système de gestion commercial des compteurs à prépaiement a eu lieu samedi, à Marrakech, en présence du ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, M. Aziz Rebbah, et du directeur général de l’ONEE, M. Abderrahim El Hafidi.