Ouverture à Fès de la 6ème conférence des Femmes africaines dans les médias

jeudi, 8 décembre, 2022 à 19:50

Fès – La 6ème conférence des Femmes africaines dans les médias (AWiM2022) s’est ouverte, jeudi à Fès, avec la participation de professionnels des médias, d’universitaires, et d’acteurs politiques et associatifs du Maroc et de l’étranger.