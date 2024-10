Ouverture à Fès des finales du 1er concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains sur le Hadith Nabawi Acharif

vendredi, 18 octobre, 2024 à 14:20

Fès – Les finales de la première édition du concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains sur le Hadith Nabawi Acharif se sont ouvertes, vendredi depuis la ville de Fès, avec la participation des sections de la Fondation dans 48 pays africains.

Ce concours, organisé à distance par la Fondation Mohammed VI des ouléma africains sur trois jours, connait la participation de 122 candidats, dont 20 femmes.

Le secrétariat général de la Fondation avait organisé, durant les mois de juillet et août 2024 en coordination avec l’ensemble de ses 48 sections dans les pays africains, les éliminatoires de la première édition de ce concours qui porte sur trois catégories de mémorisation et d’assimilation du hadith.

Chaque section de la Fondation avait alors organisé un concours au niveau de son pays pour sélectionner les candidats, des deux sexes, devant représenter les sections de la Fondation lors de des finales.

Le jury du concours, composé de membres du Royaume du Maroc et d’autres pays africains, procédera à l’évaluation des candidatures et la proclamation des vainqueurs à travers la plateforme Zoom.

La séance d’ouverture du concours a été marquée par la projection d’un film documentaire sur la première édition du concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains sur le Hadith Nabawi Acharif, qui a passé en revue le contexte de création du concours et les étapes de préparation.

Le documentaire indique que le Secrétariat général de la Fondation a mis sur pied un comité chargé d’élaborer la plateforme scientifique du concours en termes notamment de contenu, de catégories et de thèmes, soulignant que le comité scientifique, après plusieurs réunions en présentiel et à distance, a adopté un guide pour le concours qui comprend 90 hadiths.

La même source a ajouté que le Secrétariat général de la Fondation a supervisé l’enregistrement audio et vidéo de ces hadiths et en a confié la lecture à une pléiade d’ouléma, hommes et femmes, du Royaume du Maroc et des sections de la Fondation dans les autres pays.

Le concours de la Fondation Mohammed VI des ouléma africains sur le Hadith Nabawi Acharif s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de la Fondation au service du Saint Coran et du Hadith du Prophète Sidna Mohammed, et en application des recommandations de la réunion du conseil supérieur de la Fondation lors de sa quatrième session ordinaire tenue à Fès, dont celle relative à l’organisation d’un concours sur le Hadith Nabawi Acharif.

La création de ce concours reflète également l’intérêt éminent porté par les Marocains, durant toute leur histoire, au hadith du Messager de Dieu, un intérêt perpétué par Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à travers la réorganisation du cursus d’enseignement à Dar Al-Hadith Al-Hassaniya, la clôture de Sahih Al Boukhari et la création de la plateforme Mohammed VI du hadith.

Ce concours vise à vulgariser la Sunna du Prophète Sidna Mohammed et sa place dans la chariaâ et à inciter les jeunes africains à s’intéresser au hadith afin d’approfondir la connaissance de la tradition prophétique et de diffuser les valeurs humaines.