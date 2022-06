Ouverture de l’exposition et du musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique, le 25 juillet prochain à Rabat (ICESCO)

mercredi, 1 juin, 2022 à 20:20

Rabat – L’exposition et le musée international de la Sîrah du Prophète et de la civilisation islamique seront ouverts le 25 juillet prochain au siège de l’Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO) à Rabat.