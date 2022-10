Ouverture à Rabat de la 6ème Assemblée générale de la FAAPA

jeudi, 6 octobre, 2022 à 10:37

Rabat – Les travaux de la sixième Assemblée générale (AG) de la Fédération atlantique des agences de presse africaines (FAAPA) se sont ouverts jeudi à Rabat, avec la participation de plusieurs responsables d’agences africaines et d’experts et spécialistes en médias et communication.

Cette AG de deux jours sera marquée par la présentation du Rapport d’activités de la FAAPA, du Plan d’action 2022-2023, du Rapport sur la 8ème Réunion du conseil exécutif tenue à Dakar (Sénégal) et du Rapport et des statistiques sur le site web de la Fédération, outre des propositions sur les séminaires de formation.

Il s’agit aussi de l’examen du Rapport financier, du Règlement du Grand Prix FAAPA, de l’Amendement des Statuts de la Fédération, ainsi que de l’élection de membres de son conseil exécutif.

Il sera également procédé à la remise du Grand Prix de la FAAPA 2020-2021 pour le meilleur article, le meilleur reportage vidéo et la meilleure photo, ainsi qu’à la signature de plusieurs conventions de partenariat et de coopération.

Au programme de cette Assemblée générale figure aussi l’organisation d’un séminaire sous le thème “Post-Covid : Défis et opportunités pour les agences de presse africaines”.

Créée en 2014 en marge du 1er Forum des Agences de presse de l’Afrique atlantique et de l’Ouest à Casablanca, la FAAPA constitue un jalon essentiel pour la modernisation de l’information et une plateforme professionnelle qui permet aux pays africains de partager leurs expériences et leur savoir-faire dans le domaine des agences de presse.