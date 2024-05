Ouverture à Rabat de la 8ème édition de l’École d’été internationale de la Francophonie en sciences de l’information

mardi, 14 mai, 2024 à 19:00

Rabat – La 8ème édition de l’École d’été internationale de la Francophonie en sciences de l’information, s’est ouverte mardi au siège de la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc (BNRM) à Rabat, sous le signe “L’Open Data: pilier de l’innovation et de la transformation digitale”.

Coorganisée par l’Association Internationale Francophone des Bibliothécaires et Documentalistes (AIFBD), l’École des Sciences de l’Information et la BNRM, cette manifestation qui se poursuivra jusqu’au 19 mai réunit des professionnels et des étudiants de plusieurs pays, indique un communiqué de la BNRM, précisant que cette édition couvrira divers aspects de l’Open Data, de la pratique à la théorie, avec des sessions portant sur l’Open Innovation, la valorisation des données, la sécurité et la confidentialité.

Des intervenants de renom, venant de grandes institutions et universités des quatre coins du monde animeront les débats et partageront leur expertise en abordant plusieurs thématiques, notamment la normalisation et la structuration des données, la mise en place d’infrastructures et de normes d’interopérabilité et l’élaboration de politiques nationales de science ouverte.

Parmi les sujets débattus figurent également “L’Open Science et ses enjeux”, “L’intelligence artificielle et l’analyse des données” et “L’innovation ouverte et la transformation digitale”.

Cette année, l’événement prend une dimension encore plus importante en se tenant conjointement avec l’Assemblée Générale du Réseau Francophone Numérique (RFN) et le Salon International de l’Edition et du Livre qui se tient actuellement à Rabat, selon la BNRM qui y voit “une occasion unique de célébrer le livre, les métiers du livre et la mission de sauvegarde et de diffusion de la connaissance”.