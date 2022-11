Ouverture à Rabat de la 9ème édition de “Visa for Music”: la richesse du patrimoine musical africain à l’honneur

jeudi, 17 novembre, 2022 à 11:53

Rabat – La 9ème édition du festival et marché professionnel des musiques d’Afrique et du Moyen-Orient “Visa for Music” s’est ouverte, mercredi soir au théâtre national Mohammed V à Rabat, avec au programme des concerts, conférences et expositions mettant à l’honneur la richesse du patrimoine musical africain.