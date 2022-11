Panel à Rabat sur le renforcement des capacités pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

mardi, 29 novembre, 2022 à 18:26

Le Royaume du Maroc a réussi, sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à affronter de grands défis sociaux et économiques, après avoir adopté un ensemble de lois, de projets économiques et de réformes juridiques, politiques, législatives et administratives, a écrit le site d’information jordanien “Alshareet Al Ikhbari”.